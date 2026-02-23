Вердер скасував турне до США через протести внаслідок імміграційної політики Трампа

Німецький клуб Вердер скасував травневі товариські матчі у США через суспільну напруженість і жорсткі візові обмеження адміністрації Дональда Трампа, а також через власну боротьбу за виживання в чемпіонаті.

Про це повідомляє BBC.

Представник бременців пояснив, що проведення ігор у містах, які охоплені масовими протестами після вбивства двох громадян офіцерами міграційної служби (ICE), суперечить цінностям команди. Також він заявив, що жорстокі методи політики Трампа були однією із причин, чому клуб не поїхав до Америки.

До того ж, нові візові заборони Трампа залишили клуб у невіданні щодо того, хто з футболістів взагалі зможе отримати дозвіл на перетин американського кордону.

Рішення також зумовлене глибокою спортивною кризою Вердера: команда не виграє 12 матчів поспіль і перебуває на передостанньому, 17-му місці в Бундеслізі.

Нагадаємо, у суботу, 25 січня, федеральні агенти застрелили чоловіка – це вже був другий смертельний випадок у місті внаслідок посилення імміграційного контролю. Їх загибель (за інформацією джерела їх звали Алекс Претті та Рене Гуд) спровокувала масові протести в місті.

Також після того НБА через загибель людей перенесла матч регулярного чемпіонату між Міннесотою Тімбервулвз та Голден Стейт Ворріорз.

Також з приводу цих подій виступили зі спільною заявою спортивні клуби Міннесоти.