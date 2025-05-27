Головний тренер Вердера залишив клуб
Бременський Вердер попрощався зі своїм головним тренером Оле Вернером попри другий поспіль непоганий сезон.
Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.
Напередодні клуб повідомив, що провалив переговори з фахівцем щодо продовження контракту, який спливає влітку 2026 року. "Музиканти" зазначили, що хотіли б підписати нову угоду з Вернером.
На тлі цього відбулось екстрене засідання керівництва Вердера, під час якого було ухвалено рішення не догравати сезон-2025/26 з Вернером на чолі та шукати іншого наставника.
Фахівець очолив Вердер восени 2021 року, одразу повернувся колектив у Бундеслігу.
Минулу кампанію бременці завершили на дев'ятому місці, а цього року фінішували на восьмій позиції. З Кубка Німеччини Вердер вилетів на стадії 1/4 фіналу від сенсаційної Армінії.
До речі, представник третьої Бундесліги не зміг створити дива, поступившись у фіналі турніру Штутгарту.