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Головний тренер Вердера залишив клуб

Володимир Максименко — 27 травня 2025, 10:10
Головний тренер Вердера залишив клуб
ФК Вердер

Бременський Вердер попрощався зі своїм головним тренером Оле Вернером попри другий поспіль непоганий сезон.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

Напередодні клуб повідомив, що провалив переговори з фахівцем щодо продовження контракту, який спливає влітку 2026 року. "Музиканти" зазначили, що хотіли б підписати нову угоду з Вернером.

На тлі цього відбулось екстрене засідання керівництва Вердера, під час якого було ухвалено рішення не догравати сезон-2025/26 з Вернером на чолі та шукати іншого наставника.

Фахівець очолив Вердер восени 2021 року, одразу повернувся колектив у Бундеслігу.

Минулу кампанію бременці завершили на дев'ятому місці, а цього року фінішували на восьмій позиції. З Кубка Німеччини Вердер вилетів на стадії 1/4 фіналу від сенсаційної Армінії.

До речі, представник третьої Бундесліги не зміг створити дива, поступившись у фіналі турніру Штутгарту.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Вердер Бремен

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