Вієйра – про Малиновського: Він справді потрібен команді

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра висловився про Руслана Малиновського на тлі його успішної гри за збірну України.

Слова фахівця наводить Tuttomercatoweb.

"Руслан – дуже важливий для нас гравець. Нам потрібно, щоб його впевненість зростала. Для нас важливо, що він забивав у кожному матчі. Малиновськийсправді потрібен команді", – сказав Вієйра.

Нагадаємо, у двох жовтневих матчах півзахисник забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Зокрема, Руслан допоміг національній команді здобути мінімальну перемогу над Азербайджаном, забивши гол та віддавши асист, що дозволило підопічним Сергія Реброва закріпитися на 2 місці в групі D.

Це дозволило Малиновському потрапити до збірної тижня за версією Sofascore.