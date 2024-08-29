Гендиректор Металіста 1925 прокоментував ситуацію навколо Гармаша

Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Нєдєлін підтвердив, що головний тренер Патрік ван Леувен ініціював переведення Дениса Гармаша в дубль.

Про це він розповів у коментарі "Українському футболу".

"Подібного роду рішення є прерогативою тренерського штабу. Жодного конфлікту. Патрік не бачить Гармаша в команді. В цьому процесі жодним чином не задіяна керівна ланка Металіста 1925. З мого боку буде неправильно коментувати рішення ван Леувена. Нічого екстраординарного не відбулося. Я не розумію, чому це викликало такий резонанс", — сказав Нєдєлін.

За інформацією "ТаТоТаке", в дубль був переведений не лише Гармаш, а й захисники Максим Жичиков та Ігор Курило.

34-річний Гармаш приєднався до харків'ян наприкінці січня 2024 року. У сезоні-2023/24 він взяв участь у 16 матчах, відзначившись двома голами. Жичиков у минулому сезоні провів 22 матчі, у яких віддав 2 асисти, Курило за 20 матчів також оформив дві гольові передачі.

Нагадаємо, в першому матчі під керівництвом ван Леувена Металіст 1925 розгромно поступився Вересу в третьому попередньому етапі Кубку України.