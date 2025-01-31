Шовковський пояснив відсутність Бражка, Караваєва та Дубінчака в матчі з РФШ

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковського заявив, що Володимир Бражко, Олександр Караваєв та Владислав Дубінчак не грали з РФШ (1:0) у заключному матчі Ліги Європи через вірусне захворювання.

Слова українського наставника передає пресслужба киян.

"Ми сьогодні не могли розраховувати на Бражка, Караваєва, Дубінчика, Шапаренка, який пропускав матч через перебір жовтих карток, і, крім того, він теж захворів. В команді є якийсь вірус, тому ми не могли розраховувати на цих гравців.

Додамо до цього списку ще Буяльського, який отримав ушкодження в матчі з Галатасараєм. Ми не форсували його реабілітацію, вирішили його поберегти, утримати від гри, щоб він готувався до другої частини сезону. І те саме стосується Дениса Попова", – підсумував Шовковський.

Зазначимо, що "біло-сині" фінішували на 34 місці у турнірній таблиці основного етапу Ліги Європи, записавши до свого активу 4 очки.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Динамо Київ – РФШ.