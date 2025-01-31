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Визначився найкращий гравець матчу Динамо – РФШ у Лізі Європи

Микола Дендак — 31 січня 2025, 00:32
Визначився найкращий гравець матчу Динамо – РФШ у Лізі Європи
Тарас Михавко
ФК Динамо

Захисник київського Динамо Тарас Михавко отримав найвищу оцінку серед усіх гравців у матчі Динамо – РФШ, що відбувся в останньому турі Ліги Європи сезону-2024/25.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

За свою гру він отримав бал 8,0. У захисника 100% виграних дуелей (5 з 5 внизу, і 3 з 3 в повітрі), 96 точних передач зі 111 (86%), зокрема, 1 ключовий пас, та 11 лонгболів (7 точних).

Найгіршим же у складі Динамо став Владислав Ванат з оцінкою 6,4. Пономаренко отримав 6,3, але на полі він провів лише 8 хвилин.

Нагадаємо, Динамо здобуло першу перемогу в Лізі Європи в сезоні та піднялося з останнього місця турнірної таблиці, посівши 34 сходинку.

Зауважимо, що майже всі суперники киян в ЛЄ вийшли у плейоф турніру (окрім РФШ та Гоффенгайма).

Динамо Київ РФШ Ліга Європи-2024/25 Тарас Михавко SofaScore

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