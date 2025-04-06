Шовковський пояснив, чому кричав Михавку купити окуляри

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів, чому кричав на Тараса Михавка у матчі 23 туру УПЛ проти Лівого берега.

Його слова передає пресслужба клубу.

Наставник казав під час гри, що купить захиснику окуляри. Після поєдинку він повідомив, що це був більше сарказм, але до таких слів його спонукали помилки Тараса.

"Він не завжди бачить поле правильно. Це жарти, безумовно, але емоції є емоціями на футбольному полі, і сьогодні саме Тарас, а також деякі інші гравці приймали не зовсім правильні рішення в ситуаціях, які диктували обставини на футбольному полі. Тож це був сарказм більше", – сказав Шовковський.

Нагадаємо, Динамо здолало Лівий берег 2:0. Один з голів забив Андрій Ярмоленко. Та більше той момент запам'ятався незвичним святкуванням Ярмоленка.

У підсумку підопічні Олександра Шовковського здобули комфортну перемогу та зберегли гандикап у 4 очки над Олександрією в турнірній таблиці. Напередодні команда Руслана Ротаня мінімально здолала Кривбас.