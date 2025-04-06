Відповідь хейтерам: Ярмоленко провокативно відсвяткував гол у ворота Лівого берега

Вінгер Динамо Київ Андрій Ярмоленко відзначився забитим голом у матчі 23-го туру УПЛ проти Лівого берега.

На 44-й хвилині Владислав Ванат скинув головою м'яч на легенду "біло-синіх", а той неробочою ногою пробив у ближній кут воріт.

Ярмоленко вирішив креативно відсвяткувати гол, підготувавши особливий жест. 35-річний футболіст зобразив, наче він вже старий і шкутильгає. Трибуни були у захваті!

Нагадаємо, не так давно ексгравець Динамо Віктор Леоненко закликав Андрія піти зі збірної України і "дати дорогу молодим".

Також напередодні стався скандал за участю Ярмоленка. Ветеран київського клубу провів виховну бесіду із юним фанатом, який назвав його "Ярмолою".