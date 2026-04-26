Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Костюк: Це один із найбожевільніших матчів у моїй кар’єрі

Олег Дідух — 26 квітня 2026, 16:47
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк прокоментував вольову перемогу 6:5 над Кривбасом у 25 турі УПЛ (26 квітня).

Слова тренера наводить FootballHub.

"У першому таймі, здавалось, погода була на нашому боці, але пропущені голи — це наслідок нашої неготовності до втрати м'яча. Кривбас добре використав швидкі атаки, а Мендоса сьогодні реалізував майже все — навіть дальній удар метрів із 30, де ще й вітер допоміг.

Перший тайм був фактично його — він забивав усе. Ми ж неправильно перебудовувались у захисті: коли він зміщувався в центр, потрібно було страхувати і не давати бити, але ми сідали занадто глибоко. У перерві на це звернули увагу, зокрема центральні захисники мали краще працювати в цих зонах. Захарченко цього не робив.

У роздягальні сказав хлопцям, що ми контролюємо гру і ще нічого не втрачено. Потрібно було вірити в себе, у команду і реалізувати свої моменти. У другому таймі так і сталося", – заявив наставник киян.

Також Костюк назвав матч проти Кривбаса одним із нібожевільніших у своїй кар'єрі.

"Це один із найбожевільніших матчів у моїй кар'єрі. Був схожий ще на рівні U-19, коли ми після 0:3 виграли 4:3. Сьогодні команда теж показала характер — грали один за одного і вірили до кінця.

Нам трохи бракувало якості в завершенні, але вихід Буяльського та Андрія Миколайовича Ярмоленка додав майстерності. Вони забили вирішальні м'ячі і допомогли здобути перемогу", – додав тренер.

Нагадаємо, матч між Динамо та Кривбасом став найбільш результативним у історії УПЛ. Після першого тайму кияни програвали 1:4.

Динамо Київ Кривбас

Ігор Костюк

Останні новини