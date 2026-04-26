Костюк: Це один із найбожевільніших матчів у моїй кар’єрі

Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк прокоментував вольову перемогу 6:5 над Кривбасом у 25 турі УПЛ (26 квітня).

"У першому таймі, здавалось, погода була на нашому боці, але пропущені голи — це наслідок нашої неготовності до втрати м'яча. Кривбас добре використав швидкі атаки, а Мендоса сьогодні реалізував майже все — навіть дальній удар метрів із 30, де ще й вітер допоміг.

Перший тайм був фактично його — він забивав усе. Ми ж неправильно перебудовувались у захисті: коли він зміщувався в центр, потрібно було страхувати і не давати бити, але ми сідали занадто глибоко. У перерві на це звернули увагу, зокрема центральні захисники мали краще працювати в цих зонах. Захарченко цього не робив.

У роздягальні сказав хлопцям, що ми контролюємо гру і ще нічого не втрачено. Потрібно було вірити в себе, у команду і реалізувати свої моменти. У другому таймі так і сталося", – заявив наставник киян.