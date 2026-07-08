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Костюк назвав кадрові втрати Динамо перед матчем з Університатя

Олександр Булава — 8 липня 2026, 20:26
Костюк назвав кадрові втрати Динамо перед матчем з Університатя
Денис Попов
Динамо

Головний тренер Динамо Ігор Костюк назвав гравців киян, які не зможуть зіграти у матчі з Університатя у межах 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Про це фахівець розповів на передматчевій пресконференції.

Команді не зможуть допомогти захисники Владислав Захареченко та Денис Попов, півзахисники Кирило Осипенко й Джастін Лонвейк. Владислав Кабаєв та Олександр Тимчик відновлюються від попередніх травм.

"На жаль, на зборах ми втратили декількох гравців. Осипенку та Захарченку провели операції, також поза грою Попов. Є мікропошкодження в Лонвейка. Кабаєв та Тимчик відновлюються від попередніх травм. Вони не зможуть нам допомогти завтра.

Попри такі втрати, команда продовжує підготовку. Думаю, що завтра на полі ви все побачите", – підсумував Костюк.

Матч Динамо (Київ) – Університатя (Клуж) відбудеться у четвер, 9 липня. Початок – о 20:00 за київським часом.

Зустріч обслужить естонська бригада суддів на чолі з Йоонасом Яановіцем. Раніше Динамо опублікувало свою заявку на поєдинок з Університатею.

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