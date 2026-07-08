Костюк назвав кадрові втрати Динамо перед матчем з Університатя

Головний тренер Динамо Ігор Костюк назвав гравців киян, які не зможуть зіграти у матчі з Університатя у межах 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Про це фахівець розповів на передматчевій пресконференції.

Команді не зможуть допомогти захисники Владислав Захареченко та Денис Попов, півзахисники Кирило Осипенко й Джастін Лонвейк. Владислав Кабаєв та Олександр Тимчик відновлюються від попередніх травм.

"На жаль, на зборах ми втратили декількох гравців. Осипенку та Захарченку провели операції, також поза грою Попов. Є мікропошкодження в Лонвейка. Кабаєв та Тимчик відновлюються від попередніх травм. Вони не зможуть нам допомогти завтра.

Попри такі втрати, команда продовжує підготовку. Думаю, що завтра на полі ви все побачите", – підсумував Костюк.