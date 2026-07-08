Хороша, збалансована команда: Костюк – про суперника в Лізі Європи

Головний тренер Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з румунською Університатею в рамках першого відбірного раунду Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Який ваш настрій? Про який настрій може йтися, коли вже третю поспіль добу агресор обстрілює нашу країну та столицю зокрема. Терористи вбивають цивільне населення, руйнують наші домівки. Ми повинні про це говорити. Така зараз наша дійсність. Ми вдячні нашим воїнам, які боронять Україну, та цінуємо їхній подвиг", - сказав тренер.

Також Костюк високо оцінив майбутнього суперника.

"Це хороша, збалансована команда, яка заслуговує на повагу. Знаємо, що вони посіли друге місце в чемпіонаті. Їх очолює італійський фахівець, з яким почали прогресувати. Нам добре відомі стиль гри та тактичні схеми Університаті, як діє кожен гравець. Але я вірю у свою команду. Усе залежатиме лише від нас.

На зборах ми грали з командами з різним стилем та тактичною побудовою. Вважаю, що спаринг з Рапідом також дав нам необхідну інформацію для побудови гри проти Університаті", - підсумував Костюк.