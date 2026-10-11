Костюк: У перерві внесли корективи в гру

Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк поділився враженнями від матчу 8 туру УПЛ проти Карпат.

Слова фахівця наводить пресслужба столичного клубу.

"Звісно, ми вивчали цю команду й знали, як вони будуть грати. Стандарти – це справжня зброя, якою вони користуються. Вони забили п'ять м'ячів після кутових, тому добре розбирали це. Але перемога є перемога. У перерві трохи внесли корективи, ви бачили, після перерви змінився малюнок – трохи активніше почали грати флангами, забили свій м'яч.

В принципі, потім пішла нервова гра, були вибивання вперед, підбори. Після повернення збірників трохи розбалансований стан був. Але найголовніше, що ми перемогли сьогодні, і будемо рухатися далі", – заявив Костюк.