Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Костюк: У перерві внесли корективи в гру

Олег Дідух — 11 жовтня 2026, 16:13
Костюк: У перерві внесли корективи в гру
Ігор Костюк
ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк поділився враженнями від матчу 8 туру УПЛ проти Карпат.

Слова фахівця наводить пресслужба столичного клубу.

"Звісно, ми вивчали цю команду й знали, як вони будуть грати. Стандарти – це справжня зброя, якою вони користуються. Вони забили п'ять м'ячів після кутових, тому добре розбирали це. Але перемога є перемога. У перерві трохи внесли корективи, ви бачили, після перерви змінився малюнок – трохи активніше почали грати флангами, забили свій м'яч.

В принципі, потім пішла нервова гра, були вибивання вперед, підбори. Після повернення збірників трохи розбалансований стан був. Але найголовніше, що ми перемогли сьогодні, і будемо рухатися далі", – заявив Костюк.

Нагадаємо, 11 жовтня Динамо в 8 турі УПЛ мінімально обіграло Карпати 1:0 завдяки голу Матвія Пономаренка.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ

Ігор Костюк

Костюк: Не вважаю, що початок сезону для Динамо був невдалим
Костюк – про матч з Нивою: Якість газону не дозволила нам грати так, як ми хотіли
Костюк має працювати до кінця сезону: Максимов – про посаду тренера в Динамо
Я вдячний гравцям, що вони змінюються: Костюк – про нульову нічию з ЛНЗ в 5-му турі УПЛ
Немає Динамо, все: Сабо – про поразку киян у матчі з Буковиною

Останні новини