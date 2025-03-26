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Кучер підтвердив інформацію про інтерес Чорноморця до Ракицького

Микола Дендак — 26 березня 2025, 12:10
Кучер підтвердив інформацію про інтерес Чорноморця до Ракицького
Ярослав Ракицький
Фото: ФК Шахтар

Новий головний тренер Чорноморця Олександр Кучер підтвердив інформацію, що колишній захисник Шахтаря Ярослав Ракицький може опинитися в складі одеського клубу.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Чи можна очікувати на прихід Ракицького? Розмови такі є. Все, що писали, відповідає дійсності. Сподіваюсь, що Ярослав не сказав ще останнього слова у футболі", – сказав Кучер.

Нагадаємо, раніше Ракицький оголосив про створення власного спортивного агентства під назвою Dominant Promotion.

Як відомо, 35-річний захисник залишається без клубу з літа після відходу з Шахтаря. Раніше повідомлялося, що українець може продовжити кар'єру в Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.

Чорноморець Ярослав Ракицький Олександр Кучер

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