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Ракицький створив власне футбольне агентство: відомі перші клієнти

Олексій Мурзак — 10 березня 2025, 15:11
Ракицький створив власне футбольне агентство: відомі перші клієнти
Ярослав Ракицький
ФК Шахтар

Колишній гравець Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький оголосив про створення власного спортивного агентства під назвою Dominant Promotion.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Співзасновницею є сестра Ярослава Дар'я.

Повідомляється, що Ракицький відповідатиме за контракти, ведення футболістів та підтримку на кожному етапі, водночас його сестра задаватиме вектор стратегічного розвитку та відповідатиме за спортивний маркетинг у проєктах.

Наразі відомо про співпрацю Dominant з Володимиром Кемкіним (Карпати), Валерієм Лучкевичем (Динамо), Володимиром Салюком (Металіст 1925) та Данилом Голубом (Буковина).

Як відомо, 35-річний захисник залишається без клубу з літа після відходу з Шахтаря. Раніше повідомлялося, що українець може продовжити кар’єру у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.

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