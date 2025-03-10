Ракицький створив власне футбольне агентство: відомі перші клієнти

Колишній гравець Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький оголосив про створення власного спортивного агентства під назвою Dominant Promotion.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Співзасновницею є сестра Ярослава Дар'я.

Повідомляється, що Ракицький відповідатиме за контракти, ведення футболістів та підтримку на кожному етапі, водночас його сестра задаватиме вектор стратегічного розвитку та відповідатиме за спортивний маркетинг у проєктах.

Наразі відомо про співпрацю Dominant з Володимиром Кемкіним (Карпати), Валерієм Лучкевичем (Динамо), Володимиром Салюком (Металіст 1925) та Данилом Голубом (Буковина).

Як відомо, 35-річний захисник залишається без клубу з літа після відходу з Шахтаря. Раніше повідомлялося, що українець може продовжити кар’єру у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.