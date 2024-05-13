ЛНЗ хоче запросити тренера з УПЛ

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук влітку може очолити черкаський ЛНЗ.

Про це повідомляє Dynamomania.

Окрім Григорчука керівництво ЛНЗ розглядає декількох іспанських фахівців.

Чинна угода наставника з одеситами завершується цього літа. У сезоні-2023/24 клуб під його керівництвом посідає 7-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату з 32 очками в активі.

Наразі ЛНЗ очолює білоруський фахівець Олег Дулуб.

Напередодні Колос оголосив про призначення головного тренера.