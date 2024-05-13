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ЛНЗ хоче запросити тренера з УПЛ

— 13 травня, 16:19
ЛНЗ хоче запросити тренера з УПЛ

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук влітку може очолити черкаський ЛНЗ.

Про це повідомляє Dynamomania.

Окрім Григорчука керівництво ЛНЗ розглядає декількох іспанських фахівців.

Чинна угода наставника з одеситами завершується цього літа. У сезоні-2023/24 клуб під його керівництвом посідає 7-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату з 32 очками в активі.

Наразі ЛНЗ очолює білоруський фахівець Олег Дулуб.

Напередодні Колос оголосив про призначення головного тренера.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Роман Григорчук Олег Дулуб

Роман Григорчук

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