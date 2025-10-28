Тренер Чернігова: Ми очікували на спротив від Лісного

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Кубку України проти Лісного (28 жовтня).

Слова тренера наводить УПЛ ТБ.

"Ми очікували на спротив, тому що знали, наскільки якісна команда гратиме проти нас. У них є якісні виконавці. Поки їхній клуб мав фінансування, вони показували гарний футбол рівня Другої ліги. Ми розуміли, що буде важко, тим паче це кубкова гра, і тут кожен може обіграти будь-яку команду.

Чи тренували пенальті? Перед грою з Кривбасом тренували й програли, зараз не тренували — виграли. Не лише завдяки майстерності тих гравців, хто пробивав пенальті, але й завдяки нашому воротарю Максиму Татаренку ми пройшли далі. Я заспокоював гравців перед серією пенальті, казав, що треба зробити це спокійно і не думати про те, що від вас залежить результат матчу", – заявив Чорний.