Мареска назвав найбільшу проблему Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска вважає, що найбільшою проблемою команди є гра в захисті.

Слова італійського фахівця передає журналіст Бен Джейкобс.

"Цю проблему ми намагалися вирішити всю передсезонку, з першого дня. Одна з моїх перших зустрічей з командою була присвячена кількості голів, які ми пропустили минулого року через дуже високу гру захисної лінії. Це те, над чим ми намагаємося працювати.

В атаці ми на правильному шляху. Моделі є. Ми створювали моменти. Проблема в захисті. І коли я кажу "в обороні", я маю на увазі не лише лінію захисту, а загалом усіх гравців", — сказав Мареска.

🗣️ Enzo Maresca says Chelsea's high-line woes date back to last season. "It's a problem we've been trying to solve all pre-season, since day one. One of my first meetings with the squad was about the amount of goals we conceded last year with the defensive line very high. It's… pic.twitter.com/OYfCfeIFZW — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 7, 2024

Напередодні Челсі з Михайлом Мудриком поступився мадридському Реалу в контрольному поєдинку під час турне в США.

Раніше Мареска прокоментував гру українського футболіста Михайла Мудрика в товариському матчі проти Манчестер Сіті.