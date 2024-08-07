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Мареска назвав найбільшу проблему Челсі

Станіслав Лисак — 7 серпня, 09:43
Мареска назвав найбільшу проблему Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска вважає, що найбільшою проблемою команди є гра в захисті.

Слова італійського фахівця передає журналіст Бен Джейкобс.

"Цю проблему ми намагалися вирішити всю передсезонку, з першого дня. Одна з моїх перших зустрічей з командою була присвячена кількості голів, які ми пропустили минулого року через дуже високу гру захисної лінії. Це те, над чим ми намагаємося працювати.
В атаці ми на правильному шляху. Моделі є. Ми створювали моменти. Проблема в захисті. І коли я кажу "в обороні", я маю на увазі не лише лінію захисту, а загалом усіх гравців", — сказав Мареска.

Напередодні Челсі з Михайлом Мудриком поступився мадридському Реалу в контрольному поєдинку під час турне в США.

Раніше Мареска прокоментував гру українського футболіста Михайла Мудрика в товариському матчі проти Манчестер Сіті.

Челсі Енцо Мареска

Енцо Мареска

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