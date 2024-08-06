Мареска прокоментував гру Мудрика в товариському матчі проти Манчестер Сіті

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував гру українського футболіста Михайла Мудрика в товариському матчі проти Манчестер Сіті.

Його слова передає Football.london.

"Якийсь момент сезону всі можуть зіграти на різних позиціях. Днями Мудрик грав справа, просто щоб подивитися як це буде. Таке може бути. Я знаю, що Михайло краще грає на лівому, ніж на правому фланзі. Ніколас — номер дев'ять, але якщо він нам знадобиться на фланзі, він буде вінгером", — сказав наставник.

Нагадаємо, Мареска очолив Челсі на початку літнього міжсезоння замість Маурісіо Почеттіно. Раніше Мудрик взяв участь у презентації нової виїзної форми "аристократів".