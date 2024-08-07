Реал із Луніним переграв Челсі з Мудриком у товариському матчі

У ніч з 6 на 7 серпня відбулося два товариські матчі європейських грандів у межах американського турне.

Зокрема, Реал Мадрид з Андрієм Луніним обіграв Челсі з Михайлом Мудриком. Зазначимо, що воротар "вершкових" вийшов у другій половині гри та зберіг ворота "сухими".

Мудрик також розпочав поєдинок на лаві для запасних, замінивши Рахіма Стерлінга на 58-й хвилині гри.

Також Барселона в серії пенальті поступилася Мілану.

Товариський матч

7 серпня

Реал Мадрид — Челсі 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 19 Лукас, 2:0 - 27 Діас, 2:1 - 39 Мадуеке

Барселона — Мілан 2:2 (1:2)

3:4 по пенальті

Голи: 0:1 - 10 Йович, 0:2 - 15 Пулішич, 1:2 - 22 Левандовський, 2:2 - 58 Левандовський

Нагадаємо, на початку літнього міжсезоння Челсі отримав нового головного тренера Енцо Мареску замість Маурісіо Почеттіно.

Раніше повідомлялося, що Лунін може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті, однак пізніше трансфер Едерсона в Саудівську Аравію зірвався, що значно зменшує ймовірність на перехід українського воротаря.