Челсі з Мудриком програв Манчестер Сіті, Реал без Луніна поступився Барселоні в товариських матчах

Челсі зазнав поразки від Манчестер Сіті, Реал поступився Барселоні в межах товариських матчів, що відбулися в США.

Михайло Мудрик відіграв першу половину гри в складі "синіх", результативними діями не відзначився. Зазначимо, що Чуквунонсо Мадуеке, який замінив українця забив гол та віддав асист.

Андрій Лунін провів гру проти каталонців на лаві для запасних.

Також відбувся матч Манчестер Юнайтед — Ліверпуль, в якому тріумфував мерсисайдський клуб.

Товариські матчі

4 серпня

Манчестер Сіті — Челсі 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Голанд (пен), 2:0 - 5 Голанд, 3:0 - 55 Бобб, 4:0 - 56 Голанд, 4:1 - 59 Стерлінг, 4:2 - 89 Мадуеке

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Карвалью, 0:2 - 36 Джонс, 0:3 - 61 Цімікас

Барселона — Реал Мадрид 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Дельгадо, 2:0 - 54 Дельгадо, 2:1 - 82 Пас

Нагадаємо, на початку літнього міжсезоння Челсі отримав нового головного тренера Енцо Мареску замість Маурісіо Почеттіно.

Раніше повідомлялося, що Лунін може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті, однак пізніше трансфер Едерсона в Саудівську Аравію зірвався, що значно зменшує ймовірність на перехід українського воротаря.