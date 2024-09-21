Мареска – про перемогу проти Вест Гема: Я думаю, що Челсі на правильному шляху

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував виїзну перемогу проти Вест Гема (0:3) в 5-му турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Його слова передає Football London.

"З урахуванням показаної гри, трьох набраних очок та того, що ми не пропустили – це був гарний виступ. Те, як гравці вірять в ідею, в стиль гри, як ми працюємо без м'яча – все це на найвищому рівні.

Виступ Джексона та Палмера – світовий рівень.

Я думаю, що ми на правильному шляху. Це довгий шлях. Оскільки у нас зараз хороший період, здається, що все добре, але не все добре. Ми могли б краще атакувати, ми могли б краще захищатися. Найголовніше – як гравці працюють разом", – сказав Мареска.