Мареска – про перемогу проти Вест Гема: Я думаю, що Челсі на правильному шляху
Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував виїзну перемогу проти Вест Гема (0:3) в 5-му турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Його слова передає Football London.
"З урахуванням показаної гри, трьох набраних очок та того, що ми не пропустили – це був гарний виступ. Те, як гравці вірять в ідею, в стиль гри, як ми працюємо без м'яча – все це на найвищому рівні.
Виступ Джексона та Палмера – світовий рівень.
Я думаю, що ми на правильному шляху. Це довгий шлях. Оскільки у нас зараз хороший період, здається, що все добре, але не все добре. Ми могли б краще атакувати, ми могли б краще захищатися. Найголовніше – як гравці працюють разом", – сказав Мареска.
Наразі лондонський клуб за 5 турів набрав 10 з 15 можливих очок та посідає 3 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії.
Наступний матч лондонці зіграють вдома у кубку Футбольної ліги проти Барроу. Поєдинок відбудеться 24 вересня. Початок – о 21:45 за київським часом.