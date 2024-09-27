Мареска: Мудрик проти Барроу зіграв добре

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував гру команди проти Барроу та заявив, що Михайло Мудрик зіграв добре.

Його слова передає Football London.

"Педру Нету добре зіграв днями, Міша Мудрик також добре зіграв. Бадьяшіль впорався добре, Дісасі впорався добре. Ренату Вейга та Чезаре Казадеї, як на мене, провели фантастичну гру днями. Важливо, що коли є шанс, навіть якщо це п’ять-десять хвилин, вони віддають все.

Я буду чесним. Я буду чесним з ним і з усіма ними. Я казав їм з першого дня, що ми не можемо грати з сімома або вісьмома атакувальними гравцями, інакше не буде балансу в захисті", – сказав Мареска.