Гвардіола: Саме поразка від Борнмута розпочала падіння Манчестер Сіті цього сезону

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував майбутнє протистояння з Борнмутом у чвертьфіналі Кубку Англії.

Слова 54-річного іспанця наводить Sky Sports.

На думку Гвардіоли, саме з поразки від "вишень" на початку листопада минулого року почалося падіння "містян", які видали серію з 12 матчів, у яких вони програли 9 разів.

І хоча перед цим Сіті програв Тоттенгему в Кубку ліги, тренер клубу з Манчестера назвав команлду Іллі Забарного каталізатором майбутніх проблем чинного чемпіона Англії.

"Це була перша гра, в якій ми трохи відійшли від стандартів, необхідних для того, щоб бути конкурентоспроможними. Я не зміг виправити симптоми, які почалася з цієї гри, з точки зору пресингу, агресивності, дуелей та інших аспектів. До цього ми були чудовими в цьому плані, але потім це був мінімум, якого у нас не було. Я намагався виправити це протягом багатьох місяців. У нас є технологія, але іноді потрібен час", – сказав Гвардіола.

Чвертьфінальний матч Кубку Англії між Борнмутом та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 30 березня. Старт поєдинку запланований на 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора, 29 березня, визначилися перші півфіналісти Кубку Англії сезону-2024/25.