Тренер Забарного серед фаворитів: Тоттенгем визначився з кандидатами на заміну Постекоглу
Лондонський Тоттенгем розглядає можливість звільнити головного тренера команди Анже Постекоглу наприкінці сезону-2024/2025.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Наразі керівництво "шпор" розглядає трьох кандидатів на заміну австралійському фахівцю. Серед варіантів є наставник Борнмута, за який виступає Ілля Забарний, Андоні Іраола. Також до цього списку входять тренер Фулгема Марко Сілва та Брентфорда Томас Франк.
Зазначимо, що контракт Постекоглу з лондонським клубом розрахований до 2027 року. Анже приєднався до "шпор" улітку 2023 року, однак не зміг досягти значних успіхів з клубом.
Напередодні Тоттенгем поступився Фулгему. Після 29 турів лондонці розмістились на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 34 бали.