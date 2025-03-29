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Тренер Забарного серед фаворитів: Тоттенгем визначився з кандидатами на заміну Постекоглу

Станіслав Лисак — 29 березня 2025, 10:41
Тренер Забарного серед фаворитів: Тоттенгем визначився з кандидатами на заміну Постекоглу
Getty Images

Лондонський Тоттенгем розглядає можливість звільнити головного тренера команди Анже Постекоглу наприкінці сезону-2024/2025.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі керівництво "шпор" розглядає трьох кандидатів на заміну австралійському фахівцю. Серед варіантів є наставник Борнмута, за який виступає Ілля Забарний, Андоні Іраола. Також до цього списку входять тренер Фулгема Марко Сілва та Брентфорда Томас Франк.

Зазначимо, що контракт Постекоглу з лондонським клубом розрахований до 2027 року. Анже приєднався до "шпор" улітку 2023 року, однак не зміг досягти значних успіхів з клубом.

Напередодні Тоттенгем поступився Фулгему. Після 29 турів лондонці розмістились на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 34 бали.

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