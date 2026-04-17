Борнмут очолить колишній тренер РБ Лейпциг та Боруссії Дортмунд – ЗМІ

Микола Літвінов — 17 квітня 2026, 19:29
Англійський Борнмут досяг принципової домовленості з німецьким тренером Марко Розе.

Про це повідомляє Sky Sports.

Розе очолить команду спочатку наступного сезону, а клуб вже працює над оформленням необхідних документів. Тренерський штаб наразі ще не визначений. Зазначається, що Марко Розе був завжди головним кандидатом на заміну Андоні Іраоли, тому клуб прагнув підписати його якнайшвидше.

Нагадаємо, 14 квітня головний наставник "вишень" Андоні Іраола заявив, що покидає команду після закінчення поточного сезону. Повідомлялося, що клуб не хотів прощатися з Іраолою, і це було його власне рішення. За 3 роки під керівництвом іспанського фахівця Борнмут провів близько 121 матч, у яких здобув 45 перемог, зазнав 41 поразки та 35 разів зіграв внічию.

Останнім місцем роботи Марко Розе був німецький РБ Лейпциг, який він тренував з осені 2022 року до березня 2025 року. За цей час "бики" виграли Кубок та Суперкубок Німеччини. Раніше фахівець тренував Боруссію Дортмунд та Менхенгладбах.

