Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Алонсо: Питання про Реал? Наш зв'язок дуже міцний

Станіслав Лисак — 21 січня 2025, 00:26
Алонсо: Питання про Реал? Наш зв'язок дуже міцний
Getty Images

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо заявив, що всі його думки пов'язані з німецьким клубом і питання переходу в мадридський Реал не розглядається.

Про це іспанський фахівець заявив напередодні виїзного матчу з Атлетико Мадрид в 7 турі основного етапу Ліги чемпіонів.

"Вже питання про Реал Мадрид?! Час йде, але прихильність залишається. Наш зв'язок дуже міцний, це зрозуміло, але зараз я повністю зосереджений на леверкузенському Баєрі, це в моїй голові", – заявив Алонсо.

Нагадаємо, що під керівництвом іспанця Баєр минулого сезону зумів вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо пов'язують з Реалом, за який він виступав у якості футболіста.

Раніше стало відомо, що Карло Анчелотті залишить свою посаду наприкінці сезону. Італійського фахівця хоче запросити клуб, за який виступає український гравець Артем Довбик, Рома.

Атлетико Ліга чемпіонів Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

Хабі Алонсо

Перес ухвалив рішення звільнити Анчелотті з посади головного тренера Реала
Алонсо коротко прокоментував дебют українця Степанова у Лізі чемпіонів
Оприлюднено список претендентів на звання найкращого тренера року
Анчелотті може достроково покинути Реал, йому вже знайшли заміну
Тренер Забарного може очолити Баєр

Останні новини