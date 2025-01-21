Алонсо: Питання про Реал? Наш зв'язок дуже міцний

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо заявив, що всі його думки пов'язані з німецьким клубом і питання переходу в мадридський Реал не розглядається.

Про це іспанський фахівець заявив напередодні виїзного матчу з Атлетико Мадрид в 7 турі основного етапу Ліги чемпіонів.

"Вже питання про Реал Мадрид?! Час йде, але прихильність залишається. Наш зв'язок дуже міцний, це зрозуміло, але зараз я повністю зосереджений на леверкузенському Баєрі, це в моїй голові", – заявив Алонсо.

🚨 Xabi Alonso: “Already questions on Real Madrid?! [laughs] Time goes by but the affection remains”.



“Our bond is very strong, that is clear but my total focus is on Bayer Leverkusen now, that’s in my mind”. pic.twitter.com/QsLOTW18PA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025

Нагадаємо, що під керівництвом іспанця Баєр минулого сезону зумів вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Хабі Алонсо пов'язують з Реалом, за який він виступав у якості футболіста.

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