Анчелотті вирішив залишити Реал наступного літа – Onda Cero

Головний тренер Реала Карло Анчелотті залишить свою посаду в мадридському клубі після закінчення цього сезону.

Про це рішення 65-річного італійця повідомляє іспанське радіо Onda Cero.

Згідно з джерелом, Анчелотті усвідомлює, що продовження його роботи, незважаючи на чинний контракт, залежить не лише від нього.

Але, навіть якщо сезон завершиться з титулами, а "вершкові" наполягатимуть на тому, щоб він відпрацював контракт до кінця, наставник хоче завершити свій час у Мадриді цього літа.

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Анчелотті сповна насолоджується кожним днем у клубі, але він також відчуває, що цей другий етап на чолі "бланкос" має закінчитися після нинішнього сезону.

Повідомляється, що італієць не думає про завершення кар'єри, він хоче отримати новий виклик. Проте мова йде не про збірну Бразилії, з якою Анчелотті раніше пов'язували.

Фаворитом на посаду головного тренера Реала в наступному сезоні є нинішній наставник Баєра Хабі Алонсо. При цьому також зазначається, що оточення 43-річного іспанця не сприймає це як належне, розуміючи, що у футболі може статися все, що завгодно.

💣😱 ¡El futuro de Carlo Ancelotti ya está decidido!



💬 @edupidal: "Pase lo que pase, Ancelotti no seguirá la próxima temporada en el Real Madrid" pic.twitter.com/1IJSIx9yeo — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) January 20, 2025

Контракт Анчелотті з Реалом розрахований до літа 2026 року. Сторони підписали продовження у грудні 2023 року.

Для Анчелотті це другий період роботи в Мадриді. До цього він очолював королівський клуб з 2013 по 2015 роки.

Нагадаємо, що недавно Карло Анчелотті став найуспішнішим тренером в історії Реала, вигравши з "вершковими" 15 трофеїв.