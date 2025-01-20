Найкращий тренер у кар'єрі Довбика: Рома хоче повернути Анчелотті до Італії

Нинішній головний тренер Реала Карло Анчелотті може повернутися до рідного чемпіонату, де на нього претендує Рома.

Про це повідомляє журналіст DAZN Ораціо Аккомандо.

Згідно з джерелом, "джаллороссі" серйозно працюють над тим, щоб вмовити 65-річного італійця повернутися до Серії А наступного літа.

Ця мрія клубу Артема Довбика вважається складною, але не неможливою.

La #Roma sta seriamente lavorando per portare Carlo #Ancelotti sulla panchina giallorossa a giugno. Non semplice, ma nemmeno impossibile. — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 20, 2025

Нагадаємо, що Карло Анчелотті віддав Ромі вісім років своєї ігрової кар'єри. Але при цьому він жоного разу не працював на чолі римського колективу.

На його рахунку 227 матчів у футболці "вовків", у яких він відзначився 16 голами та 8 результативними передачами.

Кілька днів тому головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі оголосив, що він завершить тренерську кар'єру після цього сезону.

А сьогодні з'явилася інформація, що Карло Анчелотті вирішив залишити Реал наступного літа, незважаючи на контракт з "бланкос", який розрахований до літа 2026 року.