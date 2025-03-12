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Компані: З роками Кейн стає тільки краще

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 13:13
Компані: З роками Кейн стає тільки краще
Гаррі Кейн
Instagram Кейна

Головний тренер Баварії Венсан Компані оцінив виступи Гаррі Кейна у сезоні-2024/25 з огляду на вік гравця.

Слова спеціаліста наводить ESPN.

"Приємно, коли у тебе є такий топовий гравець, який може бігати та боротись за свою команду на рівні із молодими виконавцями. Я грав проти нього на полі та вважаю, що з віком він стає тільки краще", – розповів Компані.

Зазначимо, що гол англійця у ворота Баєра в матчі-відповіді допоміг Баварії здобути другу перемогу та пробитись у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Огляд цього поєдинку доступний на сайті "Чемпіон".

У сезоні-2024/25 31-річний Кейн зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 32 голи та віддав 11 результативних передач.

Завдяки голу у ворота Баєра Кейн став найкращим англійським бомбардиром в межах одного розіграшу Ліги чемпіонів.

Баварія Венсан Компані Гаррі Кейн

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