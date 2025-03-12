Компані: З роками Кейн стає тільки краще

Головний тренер Баварії Венсан Компані оцінив виступи Гаррі Кейна у сезоні-2024/25 з огляду на вік гравця.

Слова спеціаліста наводить ESPN.

"Приємно, коли у тебе є такий топовий гравець, який може бігати та боротись за свою команду на рівні із молодими виконавцями. Я грав проти нього на полі та вважаю, що з віком він стає тільки краще", – розповів Компані.

Зазначимо, що гол англійця у ворота Баєра в матчі-відповіді допоміг Баварії здобути другу перемогу та пробитись у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Огляд цього поєдинку доступний на сайті "Чемпіон".

У сезоні-2024/25 31-річний Кейн зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 32 голи та віддав 11 результативних передач.

Завдяки голу у ворота Баєра Кейн став найкращим англійським бомбардиром в межах одного розіграшу Ліги чемпіонів.