Компані – про матч з Баєром: Баварія завжди є фаворитом, ми хочемо перемогти

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився прогнозом на гру 5-го туру Бундесліги проти Баєра та заявив, що "баварці" завжди є фаворитом.

Його слова передає Bayern Germany.

"Всі з нетерпінням чекають на гру. Звісно, ​​це буде важливий матч проти найкращої команди останніх дванадцяти місяців. Ми з нетерпінням чекаємо на гру.

Ми хочемо битися з сильним суперником на "Альянц Арені". Баварія завжди є фаворит, ми хочемо перемогти.

Я вже казав раніше, що коли я грав проти кращих складів Баварії у минулому, у нас були хороші гравці, але не було відчуття, що ми можемо володіти м’ячем. Баварія завжди хоче бути домінуючою силою, настрій нашої команди завжди має бути таким.

Якщо противнику вдається перешкодити нам у цьому, він заслуговує на велику повагу. Ключовим моментом є те, що для нас це домашня гра. Ми хочемо показати все, на що здатні", – сказав Компані.