Тренер Барселони пояснив поразку в Ель Класіко

Німецький тренер Барселони Маркус Зорг, який заміняв Гансі-Дітера Фліка в Ель Класіко, пояснив поразку проти Реала на Сантьяго Бернабеу.

Слова фахівця цитує Mundo Deportivo.

"У фінальній третині поля нам не вистачило потужності, щоб прорватися й створити реальну небезпеку. Ямалю сьогодні було складно – він намагався діяти активно, але Реал грамотно оборонявся. Ламіну ще потрібно набратися досвіду на найвищому рівні. Йому лише 18, тож ми маємо дати йому час, щоб він зміг показати свій максимум", – сказав наставник.

За словами Зорга, Барселона ризикувала наприкінці зустрічі, намагаючись додати в атаці, проте це не принесло бажаного результату.

Каталонці залишилися без очок у Мадриді, поступившись Реалу з рахунком 1:2. Забитим голом у складі Барселони відзначився Фермін Лопез, який реалізував момент на 38-й хвилині. У складі "вершкових" голи на рахунку Мбаппе та Беллінгема.

