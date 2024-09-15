Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Флік – про Левандовського: Він важливий для команди не тільки на полі, а й у роздягальні

Володимир Кук — 15 вересня, 20:13
Флік – про Левандовського: Він важливий для команди не тільки на полі, а й у роздягальні
Ханс-Дітер Флік
ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік заявив, що Роберт Левандовський – важлива персона у команді не тільки на полі, а й у роздягальні.

Його слова передає Barca Universal.

"Левандовський важливий для команди не тільки на полі, а й у роздягальні. Він чудовий гравець з великим досвідом.

Навіть у цьому віці він неймовірний професіонал, і добре, що Роберт в команді", – сказав Флік.

У сезоні-2024/25 36-річний нападник зіграв 4 матчі на клубному, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Барселона декласувала Жирону Віктора Циганкова (1:4) у матчі 5 туру іспанської Ла Ліги. Це 5 перемога каталонців у п’яти стартових турах Ла Ліги. Наразі клуб посідає перше місце у турнірній таблиці.

Барселона Роберт Левандовський Ханс-Дітер Флік

Ханс-Дітер Флік

Флік — перший німець, який здобув нагороду найкращому тренеру місяця в Ла Лізі
Перша нагорода Фліка в Барселоні: німець став тренером місяця в Ла Лізі
Тер Штеген оцінив роботу Фліка
Лапорта — про Фліка: Ми вимагаємо від нього професіоналізму, щоб він був тренером, який пропонує футбол
Флік розповів про моменти, які Барселона має покращити

Останні новини