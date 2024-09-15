Флік – про Левандовського: Він важливий для команди не тільки на полі, а й у роздягальні

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік заявив, що Роберт Левандовський – важлива персона у команді не тільки на полі, а й у роздягальні.

Його слова передає Barca Universal.

"Левандовський важливий для команди не тільки на полі, а й у роздягальні. Він чудовий гравець з великим досвідом. Навіть у цьому віці він неймовірний професіонал, і добре, що Роберт в команді", – сказав Флік.

Hansi Flick: "Lewandowski is important for the team not only on the pitch, but also in the dressing room. Always a great player with a lot of experience. Even at this age, he is an incredible professional and it is good to have him in the team." pic.twitter.com/spoahyD299 — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 15, 2024

У сезоні-2024/25 36-річний нападник зіграв 4 матчі на клубному, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, Барселона декласувала Жирону Віктора Циганкова (1:4) у матчі 5 туру іспанської Ла Ліги. Це 5 перемога каталонців у п’яти стартових турах Ла Ліги. Наразі клуб посідає перше місце у турнірній таблиці.