Флік прокоментував своє майбутнє у Барселоні

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував своє майбутнє у "блаугранас" та поділився емоціями від дебютного сезону в Іспанії.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я люблю бути в Барселоні! Не відчуваю з цього приводу жодного тиску.

Мені подобається тут працювати, я задоволений командою, яка має великий потенціал. Всі навколо можуть бачити майбутнє нашої академії, яка має велике майбутнє", – розповів Флік.