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Флік прокоментував своє майбутнє у Барселоні

Володимир Максименко — 9 лютого 2025, 14:17
Флік прокоментував своє майбутнє у Барселоні
Гансі Флік
Instagram Барселони

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував своє майбутнє у "блаугранас" та поділився емоціями від дебютного сезону в Іспанії.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я люблю бути в Барселоні! Не відчуваю з цього приводу жодного тиску.

Мені подобається тут працювати, я задоволений командою, яка має великий потенціал. Всі навколо можуть бачити майбутнє нашої академії, яка має велике майбутнє", – розповів Флік.

Нагадаємо, німець очолив каталонців влітку 2024 року, підписавши контракт на два сезони.

Раніше повідомлялось, що один з воротарів Барселони може залишити клуб через конфлікт з наставником.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

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