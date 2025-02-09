Флік прокоментував своє майбутнє у Барселоні
Гансі Флік
Instagram Барселони
Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував своє майбутнє у "блаугранас" та поділився емоціями від дебютного сезону в Іспанії.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Я люблю бути в Барселоні! Не відчуваю з цього приводу жодного тиску.
Мені подобається тут працювати, я задоволений командою, яка має великий потенціал. Всі навколо можуть бачити майбутнє нашої академії, яка має велике майбутнє", – розповів Флік.
Нагадаємо, німець очолив каталонців влітку 2024 року, підписавши контракт на два сезони.
Раніше повідомлялось, що один з воротарів Барселони може залишити клуб через конфлікт з наставником.