Голкіпер Барселони може залишити клуб через конфлікт з Фліком

Воротар Барселони Іньякі Пенья задумався щодо свого майбутнього в каталонському клубі, в якому він втратив статус першого номера.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.

Після того, як основний голкіпер команди Марк-Андре тер Штеген зазнав важкої травми, каталонці підписали Войцеха Щесни, який перший час був дублером Пеньї.

Проте нещодавно головний тренер "синьо-гранатових" Гансі Флік прийняв рішення зробити 34-річного поляка основним голкіпером команди до кінця сезону.

Пенья та Флік провели приватну бесіду, під час якої наставник заявив 25-річному іспанцю, що той навряд чи зможе виграти місце в стартовому складі. Згідно з джерелом, ця розмова пройшла настільки невдало, що Пенья зараз переглядає своє майбутнє з клубом.

У нинішньому сезоні Іньякі Пенья взяв участь у 22 матчах, у яких пропустив 25 голів та шість разів відстояв на "нуль". Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, що кілька днів тому відбулося масштабне засідання, під час якого клуби Ла Ліги, у тому числі Барселона, висловили невдоволення діями Реала.

Ці колективи закликали покарати "вершкових", які критикують суддів та чинять на них тиск.