Флік — про перемогу над Атлетико: Чудово, коли у команди є пристрасть та енергія

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував перемогу проти Атлетіка у 2 турі Ла Ліги та заявив, що він дуже задоволений результатом, особливо коли у команди є пристрасть та енергія.

Його слова передає AS.

"Я дуже задоволений перемогою. Чудово, коли є пристрасть та енергія, але я хотів би більше спокою. Левандовські? Я дуже добре його знаю, він відмінно пресингує, я дуже задоволений його формою.

Рафінья здатний грати на будь-якій позиції в атаці. Він може бути десяткою, може змінювати позицію. З погляду пресингу, це для нас дуже корисно.

Зараз час порадіти шести очкам, я радий за команду та футболістів. Атлетік не залишає вільних зон і обіграти команду, яка створює такі складнощі, чудово, — сказав Флік.