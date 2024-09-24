Флік – про Ямаля: Він точно може стати одним з найкращих футболістів
Ламін Ямаль
Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік поділився думкою про вінгера команди Ламіна Ямаля та заявив, що він може стати одним з найкращих футболістів.
Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Я думаю, що майстерність Ямаля не має нічого спільного з його віком.
У своєму віці він робить неймовірні речі. Він точно може стати одним з найкращих футболістів", – заявив Флік.
У сезоні-2024/25 17-річний іспанець зіграв 9 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач.
Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.