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Флік – про Ямаля: Він точно може стати одним з найкращих футболістів

Володимир Кук — 24 вересня, 19:46
Флік – про Ямаля: Він точно може стати одним з найкращих футболістів
Ламін Ямаль
Instagram

Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік поділився думкою про вінгера команди Ламіна Ямаля та заявив, що він може стати одним з найкращих футболістів.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я думаю, що майстерність Ямаля не має нічого спільного з його віком.

У своєму віці він робить неймовірні речі. Він точно може стати одним з найкращих футболістів", – заявив Флік.

У сезоні-2024/25 17-річний іспанець зіграв 9 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.

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