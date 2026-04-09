Це їм точно не сподобається: тренер АЗ – про матч із Шахтарем

Головний тренер АЗ Лерой Ехтелд впевнений у позитивному результаті своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря.

Його слова передає VoetbalPrimeur.

"Це хороша команда, яка в захисті іноді може припускатися помилок. Але з м'ячем вони діють дуже впевнено. Я сподіваюся, що ми будемо володіти ініціативою і надійно зіграємо в обороні. Якщо ми змусимо їх відійти на власну половину і діятимемо там дуже агресивно – а там у них, ймовірно, буде більше вільних зон – це їм точно не сподобається. Ми дуже добре впоралися з цим у матчі зі Спартою", – розповів наставник.

"Абсолютно. Це ґрунтується на нашому останньому відрізку, тренуваннях та матчах, які ми провели", – сказав Ехтелд.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 квітня, Шахтар проведе перший матч проти АЗ у 1/4 фіналу Ліги конференцій. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, з нею ви можете ознайомитися за посиланням.

Напередодні було оголошено арбітрів на цю гру. Її буде обслуговувати суддівська бригада з Шотландії.