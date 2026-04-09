Букмекери визначили фаворита матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій Шахтар – АЗ

Денис Шаховець — 9 квітня 2026, 14:53
Букмекери вважають, що донецький Шахтар має більше шансів здобути перемогу в першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ, аніж нідерландський клуб.

На перемогу української команди ліцензований букмекер Betking приймає ставки з коефіцієнтом 2,37. Успіх нідерландського клубу оцінюють в 3,00. Нічийний результат матчу Шахтар – АЗ в основний час – 3,50.

Попри це, згідно з прогнозом букмекерів, за підсумком двох зустрічей більше шансів пройти до наступного раунду має АЗ – 1,72. Тоді як прохід Шахтаря оцінюють у 2,18.

Перша гра відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові. Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Буде помста за 2005 рік? Прев'ю матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій Шахтар – АЗ Алкмар

Матч відповідь запланований на 16 квітня в Нідерландах. Переможець двоматчевого протистояння в 1/2 фіналу зіграє з тріумфатором у парі Крістал Пелас – Фіорентина.

За всю історію "гірники" та "сировари" зустрічалися тричі. У сезоні-2004/05 у Кубку УЄФА обидва матчі виграв нідерландський клуб. У 2023 році команди провели товариську зустріч, яка завершилася нічиєю – 3:3.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – АЗ.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

