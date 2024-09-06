33-річний тренер Айнтрахта трагічно загинув у ДТП

У віці 33 років загинув тренер молодіжної команди німецького Айнтрахта Хельге Раше.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

"Наші думки з його родиною та близькими", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Mirror, дорожньо-транспортна пригода трапилась у четвер, 5 вересня. Його автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево.

Тренер працював у клубі з сезону-2020/21. Нещодавно він з командою U-19 вийшов до 2-го раунду Кубку Німеччини.

Раніше повідомлялося, що загинув форвард Коламбус і збірної США з хокею Джонні Годро.