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Аякс призначив нового головного тренера

Олександр Булава — 23 травня, 21:16
Аякс призначив нового головного тренера

Наставник Ніцци Франческо Фаріолі став новим головним тренером нідерландського Аякса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду укладено до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Напередодні повідомлялося, що 35-річний спеціаліст отримав від Ніцци дозвіл на відхід. До цього він тренував турецькі Аланьяспор та Карагюмрюк.

Аякс у жовтні минулого року звільнив головного тренера Моріса Стайна. Після цього команду очолював Джон ван 'т Схіп, з яким клуб завершив сезон на п'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері форварда Аякса.

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