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Порту оголосив про призначення Фаріолі головним тренером

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 13:25
Порту оголосив про призначення Фаріолі головним тренером
Франческо Фаріолі (праворуч)
Порту

Багаторазовий чемпіон Португалії Порту оголосив про призначення Франческо Фаріолі на посаду головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "драконів".

Контракт підписано до літа 2027 року із можливістю пролонгації ще на сезон.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Фаріолі був Аякс, який він покинув наприкінці травня. 36-річний італійський фахівець очолював амстердамський клуб протягом останнього року. Фаріолі не зумів привести Аякс до титулу чемпіонів Нідерландів, розгубивши 9-очкову перевагу за 5 турів до фінішу.

До цього тренер працював із турецькими Фатіх Карагюмрюком і Аланьяспором, а також французькою Ніццою. У 2017 – 2020 роках був асистентом екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі, коли той очолював Беневенто та Сассуоло.

Зазначимо, що Аякс вже визначився із наступником Фаріолі, призначивши головним тренером ексфутболіста команди.

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