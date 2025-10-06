Українська правда
Тренер Порту: Судаков заслуговує на похвалу

Олег Дідух — 6 жовтня 2025, 18:58
Тренер Порту: Судаков заслуговує на похвалу
Георгій Судаков
Getty Images

Головний тренер Порту Франческо Фаріолі, аналізуючи матч чемпіонату Португалії проти Бенфіки, відзначив гру українського півзахисника "Орлів" Георгія Судакова.

Слова італійського фахівця наводить ZeroZero.pl.

"Обидві команди показали дуже хорошу гру. Я вітаю суперника з тим, як вони підійшли до матчу. Павлідіс та Судаков доклали зусиль, щоб перекривати лінії для наших передач. Те, що вони зробили, заслуговує на похвалу. Але ми мали кращі моменти", – заявив Фаріолі.

Нагадаємо, 5 жовтня Порту та Бенфіка зіграли внічию 0:0. Судаков провів на полі 90 хвилин і став одним із найкращих у складі команди Жозе Моурінью.

У поточному сезоні на рахунку Судакова 2 голи та 1 асист у 7 матчах за Бенфіку в усіх турнірах.

Франческо Фаріолі

