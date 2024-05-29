Артета: У нас є команда, сповнена ентузіазму і жага виграти трофеї
Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що в його команди є жага виграти трофеї.
Слова наставника передає Фабріціо Романо.
"Ми хочемо перемогти. Перемагати, перемагати і перемагати. Ось чого ми хочемо. У нас є команда, сповнена ентузіазму і жага виграти трофеї. Ми віримо, що зможемо це зробити. Тож ми збираємося дати цьому реальний хід", — сказав Артета.
Нагадаємо, "каноніри" другий сезон поспіль завершують на другому місці в Англійській Прем'єр-лізі. Обидва рази чемпіоном ставав Манчестер Сіті.