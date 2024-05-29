Артета: У нас є команда, сповнена ентузіазму і жага виграти трофеї

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що в його команди є жага виграти трофеї.

Слова наставника передає Фабріціо Романо.

"Ми хочемо перемогти. Перемагати, перемагати і перемагати. Ось чого ми хочемо. У нас є команда, сповнена ентузіазму і жага виграти трофеї. Ми віримо, що зможемо це зробити. Тож ми збираємося дати цьому реальний хід", — сказав Артета.

🔴⚪️ Arteta on Arsenal project after winning the Best PL Manager at Globe Soccer: “We want to win. Win, win and win. That’s what we want”.



“We have a team full of enthusiasm and so hungry to win trophies, we believe we can do it. So we’re going to give it a real go”. pic.twitter.com/XLozaLy9m4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2024

Нагадаємо, "каноніри" другий сезон поспіль завершують на другому місці в Англійській Прем'єр-лізі. Обидва рази чемпіоном ставав Манчестер Сіті.