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Артета: У нас є команда, сповнена ентузіазму і жага виграти трофеї

Микола Дендак — 29 травня, 00:59
Артета: У нас є команда, сповнена ентузіазму і жага виграти трофеї

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що в його команди є жага виграти трофеї.

Слова наставника передає Фабріціо Романо.

"Ми хочемо перемогти. Перемагати, перемагати і перемагати. Ось чого ми хочемо. У нас є команда, сповнена ентузіазму і жага виграти трофеї. Ми віримо, що зможемо це зробити. Тож ми збираємося дати цьому реальний хід", — сказав Артета.

Нагадаємо, "каноніри" другий сезон поспіль завершують на другому місці в Англійській Прем'єр-лізі. Обидва рази чемпіоном ставав Манчестер Сіті.

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