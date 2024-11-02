Слот показав найкращий старт в АПЛ в історії Ліверпуля
Арне Слот
ФК Ліверпуль
Ліверпуль під керівництвом Арне Слота виграв 8 з 10 дебютних матчів у Англійській Прем'єр-лізі. Це найкращий показник серед наставників "червоних" за всю історію.
Про це повідомляє Opta Joe.
За цей час Ліверпуль вже зіграв проти Манчестер Юнайтед (3:0), Челсі (2:1) та Арсенала (2:2). У команди лише 1 поразка в АПЛ за 10 турів (0:1 проти Ноттінгема).
Наразі саме манкуніанці посідають першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 25 очок. У другого Манчестер Сіті – 23 бали.
Нагадаємо, у 10 турі АПЛ Ліверпуль вирвав перемогу над Брайтоном, а Манчестер Сіті неочікувано поступився Борнмуту, за який виступає Ілля Забарний.