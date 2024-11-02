Слот показав найкращий старт в АПЛ в історії Ліверпуля

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота виграв 8 з 10 дебютних матчів у Англійській Прем'єр-лізі. Це найкращий показник серед наставників "червоних" за всю історію.

Про це повідомляє Opta Joe.

За цей час Ліверпуль вже зіграв проти Манчестер Юнайтед (3:0), Челсі (2:1) та Арсенала (2:2). У команди лише 1 поразка в АПЛ за 10 турів (0:1 проти Ноттінгема).

8/10 - Liverpool have now won eight of their 10 Premier League games under Arne Slot (D1 L1), the most ever by a Reds manager in his first 10 top-flight matches in charge of the club. Seamless. pic.twitter.com/J0HWXJLmbB — OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2024

Наразі саме манкуніанці посідають першу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 25 очок. У другого Манчестер Сіті – 23 бали.

Нагадаємо, у 10 турі АПЛ Ліверпуль вирвав перемогу над Брайтоном, а Манчестер Сіті неочікувано поступився Борнмуту, за який виступає Ілля Забарний.