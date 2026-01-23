Це гарна новина: тренер Андерлехта оцінив якості Сікана під час його першого тренування з командою

Головний тренер бельгійського Андерлехта Беснік Хасі розповів про сильні якості українського новачка команди Данила Сікана, який сьогодні провів своє перше тренування у клубі, зазначивши, що він нагадує йому колишнього українського футболіста Олега Ящука, який свого часу також виступав за бельгійську команду.

Слова тренера наводить DH LES Sports.

"Сікан тренувався в п'ятницю з командою. Фізично він готовий. Це було його перше тренування з командою. Він граючий нападник, бере участь у грі. Він добре комбінує і знає, як вриватися за спини захисників.

Він трохи нагадує мені Ящука. Зокрема, у плані ігрового інтелекту та рухів. Сікан вищий і вибуховий, ніж Олег. Якщо він так само гарний, то це дуже гарна новина. Олег був найкращим. Його гальмували численні травми. Сікан і Ящук навіть мають схожі риси обличчя", – сказав Хасі.

Контракт Сікана з Андерлехтом розрахований до кінця сезону 2029/30. У поточному чемпіонаті нова команда українця йде на четвертому місці у Жупіле Про Ліги, маючи в активі 35 очок після 21 матчу.

Дебют Сінана в Андерлехті очікується 25 січня у поєдинку чемпіонату Бельгії проти Дендару. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.