Українець Сікан провів перше тренування у складі Андерлехту

Сергій Шаховець — 23 січня 2026, 18:55
Данило Сікан
Андерлехт

Форвард збірної України Данило Сікан провів перше тренування у складі Андерлехта.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

На офіційній сторінці Андерлехту у мережі Х опублікували відео, на якому Сікан вперше виходить на газон тренувальної бази у Бельгії.

Нагадаємо, що Данило Сікан став повноцінним гравцем "пурпурово-білих" 21 січня 2026 року. Турецький Трабзонспор отримав за перехід форварда 4 мільйони євро.

Контракт Сікана з Андерлехтом розрахований до кінця сезону 2029/30. У поточному чемпіонаті нова команда українця йде на четвертому місці у Жупіле Про Ліги, маючи в активі 35 очок після 21 матчу.

Дебют Сінана в Андерлехті очікується 25 січня у поєдинку чемпіонату Бельгії проти Дендару. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Також повідомлялося, що Трабзонспор може залишити українець Арсеній Батагов. У послугах захисника зацікавлений англійський Борнмут.

