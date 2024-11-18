Тренер Албанії – про гру проти України: Нам потрібно зіграти один з найкращих матчів

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо вважає Україну важким суперником. Він заявив, що албанці повинні зіграти один з найкращих матчів, щоб перемогти "синьо-жовтих".

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Якщо порівнювати ситуацію з тією, що була три місяці тому, то це найрівніша група. Перед заключними матчами статися може майже що завгодно. Якщо говорити про попередній матч Грузії проти України — я бачив її. Це була складна гра, шанси були 50 на 50. Українці зіграли внічию, і це свідчить на користь того, що ця група є дуже рівною.

Кожна з команд грала на Євро-2024, має гарних гравців та тренерів. Звісно, ми розраховуємо на перемогу, бо гратимемо за підтримки домашніх трибун. Але, звісно, ми поважаємо Україну, у них хороша, важка команда. Нам потрібно зіграти один з найкращих матчів, оскільки у нас ще є шанси навіть виграти групу. Це є нашою метою на сьогодні", – сказав наставник.

Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.