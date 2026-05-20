Італійський фахівець очолив збірну Албанії

Італійський фахівець Ролан Маран призначений на посаду головного тренера збірної Албанії.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Албанії.

Контракт із 62-річним італійцем розрахований на два роки – до літа 2028 року. На посаді головного тренера збірної Албанії Маран замінив бразильця Сілвінью, який працював із командою з січня 2023 року.

Останнім на чолі збірної Албанії для нього став товариський матч проти України, який відбувся 31 березня та завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 1:0.

Попереднім місцем роботи Марана була Брешія, яку він очолював у 2023-2024 роках. Також працював із Чіттаделлою, Барі, Трієстіною, Віченцою, Варезе, Катаньєю, К'єво, Кальярі, Дженоа та Пізою.