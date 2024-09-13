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Шищенко — про нічию з Олександрією: Це для нас позитивний результат

Володимир Кук — 13 вересня, 23:07
Шищенко — про нічию з Олександрією: Це для нас позитивний результат
Сергій Шищенко
ФК Оболонь

Тренер Оболоні Сергій Шищенко прокоментував нічию (0:0) у матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Олександрії та заявив, що це хороший результат для команди.

Про це він розповів на післяматчевій конференції.

"Це для нас позитивний результат. У суперника хороша команда, яка вміє грати. У хлопців самовіддача була на найвищому рівні. Результатом задоволений, грою у деяких моментах ні. Дали супернику такі моменти, що могли забивати.

Було дві вимушені заміни, ще були проблеми в інших гравців, але я вдячний, що вони дотерпіли до кінця, замін уже не було.

Пенальті? Десь сподівалися його отримати, була надія на VAR, але рефері вирішили інакше. У нас повна довіра до арбітрів", сказав Шищенко.

Зазначимо, що Шищенко на посаді головного тренера замінив Валерія Іващенка. У минулому сезоні він очолив Полісся після звільнення Юрія Калитвинцева та допоміг "вовкам" вперше у своїй історії пробитися в єврокубки.

Нагадаємо, у попередньому турі Оболонь вдома програла луганській Зорі. Наразі у команди лише 2 набраних очка за 6 турів чемпіонату України.

Оболонь Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Сергій Шищенко

Сергій Шищенко

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