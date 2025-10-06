Левченко запалила мережу танцем під хіт Брітні Спірс

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко вкотре довела, що має не лише спортивний талант, а й чудове почуття ритму.

Легкоатлетка опублікувала у соцмережах відео, на якому танцює під легендарний трек Брітні Спірс "Oops!... I Did It Again".

На кадрах Юлія виглядає впевнено та щасливо, рухаючись у такт відомому поп-хіту початку 2000-х.

Шанувальники спортсменки одразу засипали її компліментами, відзначаючи не лише пластику, а й неймовірну харизму.

Нагадаємо, напередодні в Токіо відбувся фінал чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок, в якому Левченко посіла п’яте місце, розділивши його з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Після змагань Юлія поділилася враженнями від виступу в стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.

Раніше Левченко похизувалася атмосферними знімками з відпочинку у Карпатах.